Ternana-Bari, Mignani: “Siamo partiti bene, poi l’errore. Ecco il mio rammarico”

Michele Mignani , tecnico del Bari , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del ko esterno, rimediato contro la Ternana di Cristiano Lucarelli . Di seguito, le parole dell'allenatore biancorosso. ( Clicca qui per il commento )

"Siamo partiti meglio della Ternana, poi abbiamo commesso un errore e la Ternana ci ha puniti. La partita si è messa in modo diverso, ma il Bari ha provato a reagire, a stare in campo con ordine, creare problemi alla Ternana che si è difesa senza rischiare molto. Il rammarico più grosso è non essere riusciti a sfruttare almeno una chance che abbiamo creato, su palle inattive e inserimenti, anche se grosse azioni pulite non ci sono state".