Ternana-Bari 1-0, il barese Partipilo firma la prima vittoria del “Lucarelli bis”

Al "Liberati" di Terni si è chiusa la trentesima giornata di campionato con il posticipo domenicale delle 16:15 tra Ternana e Bari. E' arrivata la prima vittoria del "Lucarelli bis" per i rossoverdi che sono riusciti ad imporsi, non esattamente con i favori del pronostico, contro i "galletti" in piena corsa per la promozione diretta.