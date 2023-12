Spezia-Bari, Marino: “Prestazione migliore della mia gestione, risultato bugiardo”

“Se siamo obiettivi e guardiamo la partita dall’inizio il Bari ha fatto la migliore partita da quando sono qui, è stata davvero una buona gara e abbiamo avuto anche un’occasione importante nel primo tempo. Purtroppo non è arrivato il risultato, ma la prestazione è stata ottima. - continua Marino – Abbiamo sofferto a inizio ripresa su qualche calcio piazzato, ma non abbiamo subito tanto e il nostro portiere non ha dovuto fare grandi interventi. Abbiamo avuto qualche opportunità con Achik e Di Cesare, dobbiamo migliorare qualcosa in fase di rifinitura e non mi sembra che neanche lo Spezia abbia fatto molto in avanti. Per me è un risultato bugiardo".