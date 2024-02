Segre: “Segnare con questa maglia è straordinario. Giocare al Barbera stupendo”

"Sono felice perché soprattutto per questa gente, per questo spettacolo. È un anno importante per me, sto facendo molto bene e sono felice per questo. Vice-cannoniere? Deve stare attento Matteo, che lo raggiungo (ride, ndr). Con lui ho rapporto eccezionale, è un giocatore e un capitano importante. Numeri? Fortuna, bravura, costanza e determinazione al lavoro. Sono felicissimo, segnare con questa maglia è qualcosa di straordinario. -2 dalla promozione? E la guardiamo la classifica perché è importante, stiamo facendo un gran percorso, dobbiamo stare con la testa bassa e pedalare. 4 vittorie al Barbera? Qui segniamo, giocare in questo stadio con questa atmosfera è stupendo, dobbiamo andare avanti cosi".