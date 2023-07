Bari, Mignani: “Menez? Sua carriera parla da sé. Nasti sto cercando di aiutarlo”

​​"La condizione è l'unica cosa che puoi guardare in queste gare e quella sta crescendo, i ragazzi hanno coperto il campo per bene. L'avversario è molto diverso da quelli che incontreremo in campionato. Il modulo? Noi cerchiamo di mettere i giocatori nelle loro condizione migliore e nelle loro zone di comfort. Nasti è una punta, Morachioli va a creare area di rigore, Faggi ha inserimenti, gli abbiamo chiesto di giocare a destra. Qualcosa dobbiamo fare perché mancano alcuni tasselli. Non lavoriamo con la fretta perché il tempo c'è, avere la rosa a disposizione sarebbe meglio, ma cerchiamo di lavorare come abbiamo fatto in passato per avere giocatori utili per il nostro modo di giocare. Dobbiamo capire quando si partirà. Menez? Ha preso un brutto colpo alla schiena, al momento è molto limitato. Lui è un giocatore la cui carriera parla da sé, vogliamo che si integri nel più breve tempo possibile. Abbiamo quasi sempre giocato con tre giocatori offensivi e lui lo è, può lavorare anche come trequartista".