VIDEO Bari, procedono spediti i lavori di ammodernamento del “San Nicola”

Già quattro i petali ristrutturati nell'impianto del Bari, oltre al nuovo manto erboso, in vista dell'esordio in campionato

La stagione del Bari in Serie B si aprirà al "San Nicola" con il match a tinte calde contro il Palermo. La società di De Laurentiis si è attrezzata in questo ultimo mese per ristrutturare e migliorare l'impianto, che è già il più capiente della cadetteria con i suoi 58.270 posti.