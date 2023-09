Bari, l’ex Ventura: “Aramu di qualità in B, Frabotta personalità. Diaw e Brenno…”

"Il Bari ha avuto uno choc non facilmente digeribile. Perdere la serie A a 60 secondi dalla fine in casa propria, davanti a 60 mila tifosi, è dura. Sento lamentele nei confronti della società perché i giocatori non sono tutti di proprietà. Ma onestamente credo si sia fatto ciò che era possibile fare. Via Caprile, ecco Brenno che dà segnali di potenzialità. Aramu è di qualità per la B. Diaw è infortunato ma è sempre stato protagonista di prestazioni medio alte. Frabotta è un giocatore di personalità. Morachioli l’anno scorso ha messo il naso fuori, fatto un po’ di esperienza. Potrebbe essere la sua annata".