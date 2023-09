Calciomercato Brescia: in chiusura lo scambio Viviani-Paghera con la Ternana

Per Fabrizio Paghera si tratta di un ritorno al Brescia, club pronto ad ingaggiare anche il giovane Chaka Traoré del Milan.

Dopo l'esordio in campionato con la vittoria conquistata ai danni del Cosenza , il Brescia continua a setacciare il mercato alla ricerca di nuovi innesti di qualità ed esperienza da mettere a disposizione del tecnico Daniele Gastaldello .

D'altra parte, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi di Perugia (contro il Lecco) e Reggina (che dovrà ripartire dai dilettanti), le Rondinelle avranno ancora due giorni per completare e definire l'organico, così come lo stesso Lecco. Pertanto, il club di Massimo Cellino potrà operare in entrata fino all'8 settembre 2023.