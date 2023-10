Bari, Lanzafame commenta l’esonero di Mignani: “Nel calcio non c’è memoria”

Parola a Davide Lanzafame . Un cristallino che non ha raggiunto la statura calcistica in patria preconizzata da dirigenti e addetti ai lavori agli albori della sua parabola calcistica. L'ex attaccante di Parma , Vicenza e Juventus tra le altre - ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" - ha parlato dell'esonero di Michele Mignani dalla panchina del Bari . Di seguito, le sue parole:

Che idea si è fatto sulla situazione del Bari? Sull’esonero di Mignani? “Il calcio, purtroppo, va veloce. Mignani ha fatto un biennio importantissimo. Lo scorso anno per una frazione di secondo non arriva in Serie A. A livello di risultati non è partito benissimo e nel calcio pagano gli allenatori. Non c’è memoria”.