Bari, ora è ufficiale: Mignani sollevato dall’incarico. L’annuncio del club

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Michele Mignani non è più l'allenatore del Bari. Un avvio tutt'altro che brillante, quello della compagine pugliese in campionato dopo la promozione in Serie A sfiorata lo scorso giugno. Dieci i punti conquistati fin qui da Valerio Di Cesare e compagni, che occupano al momento il dodicesimo posto della classifica di Serie B. Uno score frutto di una vittoria, sette pareggi e una sconfitta. Otto i gol all'attivo, altrettante le reti subite. Lo scorso sabato il pari per 1-1 sul campo della Reggiana, nella giornata di oggi la scelta di sollevare dall'incarico il tecnico. Di seguito, il comunicato diramato dalla società di De Laurentiis.