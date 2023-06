Bari, intramontabile Di Cesare: rinnovo annuale per il 40enne capitano biancorosso

Il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, rinnova per un altro anno con il club biancorosso a 40 anni compiuti

Come riportato dal "Quotidiano di Puglia", il capitano biancorosso Valerio Di Cesare ha rinnovato per un altro anno, a 40 anni appena compiuti. Niente ritiro dal calcio quindi per il difensore centrale classe 1983, la prossima stagione sarà la sua sesta con la maglia dei galletti.