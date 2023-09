Bari, il ds Polito: “La verità su Scheidler e Forte! Ho contattato Okaka, Diaw…”

"Io sono sempre abituato a dire la verità. Io ho sempre detto che l'attaccante sarebbe arrivato con la cessione di Scheidler, non potevamo essere in otto. La questione io l'avevo risolta qualche giorno prima cedendolo al Brescia, che poi ci ha ripensato, mentre la notte prima della chiusura l'avevo dato al Cosenza; per questo mi ero cautelato cercando un altro attaccante e mi ero incontrato con l'Ascoli e con l'agente di Forte per cercare un accordo. Tutto questo era collegato all'addio del francese, la cui questione si è complicata perché il Cosenza non l'ha più preso. Sono sincero, ho fatto una valutazione. Potevo tenerlo, ma lui era un po' sfiduciato, colpa sua e mia perché l'ho scelto e ad oggi è un giocatore che ha steccato. Dietro ci sono delle motivazioni, all'estero mi era piaciuto tanto e qui non ha rispettato le aspettative. Lui è andato in prestito, ora valuteremo".