Valencia-Atalanta, emergenza Coronavirus: tre casi sospetti tra i tifosi spagnoli presenti a San Siro, la situazione in vista della gara di ritorno…

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha ormai assunto dimensioni mondiali. Allarmismo e preoccupazione che dallo stadio Atleti azzurri d’Italia arriva fino a Valencia.

La vicedirettrice del comparto Epidemiologico e della sorveglianza sanitaria nella Generalitat Valenciana, Hermenegilda Vanaclocha ha spiegato: “Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente – ha aggiunto -. Ma non sappiamo sinceramente se i giocatori dell’Atalanta potranno muoversi e venire a Valencia”.

Hermelinda Vanaclocha, ha inoltre annunciato che vi sarebbero alcuni tra i tifosi del Valencia presenti a Milano in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League che manifestano allo stato attuale sintomi riconducibili del Coronavirus. I supporters del club spagnolo, potrebbero aver contratto il Virus proprio a San Siro. L’Italia infatti, è il primo focolaio in Europa (terzo al mondo dopo Cina e Corea del Sud). La stessa Lombardia è la regione con il maggior numero dei casi accertati ad oggi in Italia, 212 sono infatti i tamponi positivi registrati fino ad ora: 101 a Lodi, 39 a Cremona, 17 a Pavia, 14 a Bergamo, 3 a Milano, 2 in Monza Brianza e 1 a Sondrio.

Stiamo ancora valutando la loro situazione. Faremo un sondaggio epidemiologico. Queste le parole degli specialisti del settore epidemiologo di Valencia in merito alla condizione dei tre tifosi. Lo stesso club spagnolo ha invitato, attraverso i propri social, i tifosi presenti alla trasferta di Milano a contattare gli organi preposti se ci fosse la presenza di qualche sintomo come problemi respiratori, tosse o febbre.

Dopo la vittoria schiacciante della compagine guidata da Giampiero Gasperini contro la formazione di Albert Celades, i tifosi bergamaschi credono fortemente in una qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un’impresa che permetterebbe all’Atalanta di riscrivere una nuova pagina di storia per il calcio italiano.