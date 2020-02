Atalanta, de Roon non ha paura: “Coronavirus? Il club ci tiene informati, ecco come la penso”

La piaga Coronavirus ha colpito in gran parte la Lombardia che negli ultimi giorni ha provato ad adottare metodi di sicurezza per provare a debellare il virus.

Alcune province della regione lombarda sono state individuate come focolaio, paura e tensione tra la gente che cerca di evitare posti affollati per non rischiare nulla. Questa situazione ha costretto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a imporre di disputare sei gare su dieci di Serie A a porte chiuse. I calciatori delle squadre sembrano abbastanza tranquilli, come confermano le parole di Marten de Roon ai microfoni del portale olandese Veronicainside.nl. Di seguito le parole del centrocampista dell’Atalanta.

“Son calmo, non sto in posti affollati e penso alla famiglia. Il club ci tiene informati, riceviamo consigli e attendiamo il da farsi”.