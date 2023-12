Wolves-Burnley, le probabili formazioni: O’Neil con Hwang-Cunha, Ekdal dal 1′

Tutto sulla sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Premier League, in programma alle ore 20:30.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Molineux Stadium. Alle ore 20:30, il Wolverhampton ospiterà il Burnley nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Premier League. Reduce dalla vittoria ottenuta in casa contro lo Sheffield United per 5-0, gli ospiti si presentano all'appuntamento con slancio e morale nonostante la classifica. Tuttavia, i Clarets hanno vinto soltanto una delle prime sei trasferta disputate.

Sono sette i punti conquistati fin qui dal Burnley, che occupa attualmente il diciannovesimo e penultimo posto in classifica. Uno score frutto di due successi, un pareggio e ben undici sconfitte. Quindici i gol messi a segno, trentadue le reti subite. Occupano il tredicesimo posto, invece, i padroni di casa, che lo scorso weekend, che non vince in campionato dallo scorso 11 novembre (2-1 contro il Tottenham). Reduce da due ko consecutivi maturati sui campi di Fulham (3-2) e Arsenal (2-1), il Wolves è a quota quindici punti. Frutto di quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, con diciannove gol all'attivo e venticinque reti incassate. Ma, fra le mura amiche, i Lupi in questa stagione sono riusciti a battere il Manchester City per 2-1.

Al cospetto della squadra allenata da Gary O'Neil, Vincent Kompany non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, oltre allo squalificato Jordan Beyer, anche Arijanet Muric, Bailey Peacock-Farrell, Josh Cullen, Manuel Benson e Jack Cork. Il tecnico del Wolverhampton, invece, dovrà rinunciare Joe Hodge, Matheus Nunes, Rayan Ait Nouri, Pedro Neto e Jonny. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — WOLVES (3-5-2): José Sá; Kilman, Toti Gomes, Dawson; Semedo, Traoré, Bellegarde, Doyle, Doherty; Hwang, Cunha. Allenatore: Gary O'Neil.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O'Shea, Ekdal, Taylor; Bruun Larsen, Berge, Brownhill, Koleosho; Amdouni, Rodriguez. Allenatore: Vincent Kompany.

DOVE VEDERE WOLVES-BURNLEY — La sfida tra Wolverhampton e Burnley sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.