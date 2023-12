Lazio-Genoa, probabili formazioni: Gilardino con Puscas-Malinovskyi, Kamada dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa sera.

Lazio-Genoa in campo allo stadio Olimpico alla ricerca di un pass per i quarti, in una gara secca.I biancocelesti di MaurizioSarri, che sabato sono tornati al successo in campionato grazie all'1-0 contro il Cagliari, fanno il loro ingresso in Coppa Italia e inseguono la terza vittoria consecutiva. I rossoblù di Alberto Gilardino, invece, sono reduci dall'1-1 di Marassi contro l'Empoli e hanno già superato due turni: dopo aver vinto ed estromesso Modena e Reggiana, quest'ultima battuta 2-1 nei supplementari. I quarti di finale, per il Grifone, mancano dalla stagione 1991/92.

COME ARRIVA LA LAZIO — Sarri opererà un po' di turnover soprattutto in attacco, dove scenderanno in campo dal 1' Castellanos con Isaksen e Felipe Anderson e riposeranno invece sia a Immobile che a Pedro. In mezzo, senza Luis Alberto infortunato, spazio a Kamada e Cataldi. Assente Vecino che escluso per problemi disciplinari. In difesa Patric e Gila titolari. In porta possibile chance per Sepe.

COME ARRIVA IL GENOA — Cambi anche per Gilardino a partire dalla porta, dove dovrebbe esserci Leali. Retegui, appena rientrato dopo l'infortunio, dovrebbe partire dalla panchina così come Messias: coppia d'attacco Puscas-Malinovskyi (squalificato in campionato). Davanti alla difesa a tre, chance Galdames.

PROBABILI FORMAZIONI — LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All.: Sarri

GENOA (3-5-1-1) la probabile formazione: Leali; Vogliacco, Dragusin, Vasquez; Hefti, Thorsby, Galdames, Jagiello, Martin; Malinovskyi; Puscas. All.: Gilardino

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Lazio-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity+.