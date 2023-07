Manchester City, l’ex Gabriel Jesus: “Guardiola mi fece piangere. Chiamai mia madre”

Rivelazioni shock da parte di Gabriel Jesus, attaccante attualmente in forza all'Arsenal ed ex del Manchester City. Il rapporto tra il brasiliano ed il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, non è mai riuscito a decollare, specialmente dopo l'addio di Sergio Aguero in cui il centravanti avrebbe dovuto ricoprire il suo ruolo. Gabriel Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni a Denilshow raccontando un retroscena su un match difficili di Champions League contro il PSG della stagione 2021/2022, in cui il tecnico spagnolo optò per Zinchenko, terzino sinistro abile anche da mezzala ed oggi proprio all'Arsenal, come falso nueve, rinunciando alla titolarità del brasiliano.

"Schierò Zinchenko come falso nueve, qualcosa di pazzesco. Il giorno prima non l'aveva nemmeno provato in allenamento, avevo giocato io. Il giorno dopo, due ore prima della partita, ci dice che Zinchenko avrebbe giocato. Lui ci scherzò ma mi disse che si sentiva male per me. Non ho mangiato. Sono andato dritto in camera da letto, piangendo, e ho chiamato mia madre. Avevo bisogno di parlare. Le dissi che volevo tornare a casa perché non mi aveva schierato. Aveva scommesso su un terzino sinistro e non su di me".