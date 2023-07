Manchester City, Schweinsteiger attacca Guardiola: “Quando è arrivato in Germania…”

Il calcio tedesco è in calo. Schweinsteiger ricorda la sua esperienza con Guardiola al Bayern Monaco e lancia un'accusa.

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha lanciato una velata critica verso l'attuale tecnico del Manchester City, Pep Guardiola. Ex anche del Manchester United, club rivale dei Citizens, l'ex nazionale tedesco si è così espresso sulla crisi che il calcio sta vivendo oggi in Germania, ritornando sull'esperienza dell'allenatore spagnolo sulla panchina dei bavaresi: