Manchester City, Guardiola: “Pienamente convinto della nostra innocenza. Futuro…”

Nelle ultime settimane il Manchester City è stato oggetto di accuse legate a illeciti finanziari da parte degli organi della Premier League. In particolare, il club è accusato aver violato ripetutamente le norme finanziarie federali in più di 100 occasioni e per 14 stagioni . Le indagini del campionato inglese hanno preso in esame le stagioni tra il 2009 e il 2023, oltre a violazioni del Fair Play Finanziario UEFA.

"Siamo fortunati a vivere in un paese in cui tutti sono innocenti fino a prova contraria. Noi non abbiamo avuto questa opportunità, siamo già stati condannati. Tutti i grandi momenti che abbiamo vissuto non ce li possono togliere. Non so cosa succederà. Abbiamo buoni avvocati e difenderemo la nostra posizione, così come abbiamo fatto in passato davanti all'Uefa Sono pienamente convinto che ne usciremo innocenti. Da quando Abu Dhabi ha rilevato il club, sin dal suo primo giorno è così. iamo già stati nelle divisioni inferiori. Torneremo lì se ci manderanno, non è un problema. Futuro? Non mi muovo da questo posto, te lo posso assicurare. Voglio restare più che mai"