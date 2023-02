Manchester City, la nota del club: “Non vediamo l’ora che tutto venga messo a tacere”

"Il Manchester City FC è sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier League, in particolare in considerazione del grande impegno e della quantità di materiali dettagliati forniti alla LFP. Il club accoglie con favore la revisione della questione da parte di una Commissione indipendente, per considerare in modo imparziale l'insieme completo di prove inconfutabili esistenti a sostegno della sua posizione.