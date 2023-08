Crystal Palace-Arsenal, le formazioni ufficiali: Arteta con Rice e Saka. Eze dal 1’

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la seconda giornata di Premier League. Alle ore 21:00, al Selhurst Park Stadium, il Crystal Palace ospiterà l'Arsenal di Mikel Arteta. Entrambe le compagini scenderanno in campo a caccia del bis dopo le vittorie ottenute lo scorso weekend rispettivamente contro lo Sheffield per 1-0 e contro il Nottingham Forest all'Emirates per 2-1.