Crystal Palace-Arsenal, probabili formazioni: Arteta con Havertz, Edouard dal 1′

DOVE VEDERE CRYSTAL PALACE-ARSENAL IN TV

La sfida Crystal Palace-Arsenal verrà trasmessa in diretta TV su Sky al canale Sky Sport Calco. Sarà anche possibile vedere la gara valevole per la seconda giornata del massimo campionato inglese in diretta streaming su Now TV e tramite Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite Smart TV o dispositivi mobili (pc, tablet, console, smartphone).