Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Sterling contro Salah. Ok Diogo Jota

Big match in questa prima giornata di Premier League. Il Chelsea di Pochettino affronta il Liverpool di Klopp. Le formazioni ufficiali.

Esordio in campionato per il Chelsea. Alle ore 17:30, a Stamford Bridge, i Blues affronteranno fra le mura amiche il Liverpool nella gara valevole per la prima giornata di Premier League. (Questa la preview del match)