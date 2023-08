Chelsea-Liverpool, probabili formazioni: Pochettino con Jackson, Szoboszlai dal 1′

Contro gli uomini di Jürgen Klopp , Pochettino non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la partita, infatti, Christopher Nkunku , che nell'amichevole giocata a Chicago contro il Borussia Dortmund ha riportato un infortunio al ginocchio che lo costringerà ai box per diversi mesi. Assenti anche Noni Madueke , Armando Broja , Benoit Badiashile , Wesley Fofana e Marcus Bettinelli , oltre a Romelu Lukaku che non rientra nei piani né di Pochettino , né del club. Il tecnico dei Reds, invece, dovrà rinunciare a Stefan Bajcetic e Thiago Alcantara . Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

La sfida tra Chelsea e Liverpool sarà trasmessa su Sky, che detiene i diritti in diretta e in esclusiva della Premier League 2023/2024. Il match sarà visibile sui canali di riferimento Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). E in diretta streaming su Sky GO, app gratuita riservata agli abbonati, disponibile per pc, smartphone e tablet.