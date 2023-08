Burnley-Manchester City, probabili formazioni: Guardiola ricomincia la Premier League

La Premier League è il primo dei top campionati europei ad aprire i battenti in questa stagione 2023/2024. Il torneo apre le danze con uno scontro tra allievo e mentore: Vincent Kompany contro Pep Guardiola. Non poteva che essere il Manchester City la squadra pronta a dare il bentornato nella massima serie inglese all'ex roccioso difensore belga, oggi alla guida del Burnley. La gara è in programma al Turf Moor alle ore 21.00.

Il Burnley si ritrova un battesimo di sangue che sicuramente non renderà morbido il ritorno in massima serie dei Clarets che hanno guadagnato in scioltezza la promozione dopo aver dominato la scorsa Championship. Il tecnico Vincent Kompany, ben undici stagioni giocate da protagonista con il Manchester City, rivede da avversario la sua ex squadra dopo il confronto in FA Cup della passata stagione vinto dalla compagine di Pep Guardiola.