Brentford-Manchester United, le probabili formazioni: out Antony. C’è Garnacho dal 1′

Oggi va in scena il match tra Brentford e Manchester United, valido per la trentesima giornata di Premier League, in programma questa sera alle ore 21.00 allo stadio Old Trafford. Da una parte i padroni di casa, piazzati al quindicesimo posto a quota 26 punti, quindi a +5 sulla zona retrocessione. Occhio però all'ultimo periodo, nel quale è arrivato un solo punto nelle cinque partite più recenti. Mentre, dall'altra parte c'è la squadra di Erik ten Hag, sesta a 47 punti e in lotta per un posto in Champions League, distante nove lunghezze.