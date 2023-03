Arsenal-Everton, Arteta: “Saka ci ha regalato un momento magico. All’andata però…”

"Sono contento per questa vittoria e per il modo in cui abbiamo giocato dopo la prima mezz'ora. Abbiamo avuto delle difficoltà nella prima parte di gara, difficili da affrontare. Una volta segnato il primo gol, la partita è andata più in discesa. Ci serviva un momento magico e Saka ce lo ha regalato. Dopo quella rete siamo cresciuti e abbiamo meritato di vincere la partita. Nel modo in cui giocano loro un vantaggio di misura non era sufficiente. Abbiamo giocato davvero bene nel secondo tempo e avremmo potuto segnare anche qualche altro gol. Sono felice nel vedere la squadra giocare nella maniera in cui vogliamo. Questo campionato è diverso, non ci sono gare semplici. Abbiamo avuto la prova a Goodison Park all'andata. Loro hanno reso complessa anche la vita del Liverpool".