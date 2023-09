PSG-Nizza 2-3: colpaccio di Farioli al Parco dei Principi! Mbappè non basta a Luis Enrique

Tenace, solido, propositivo, il Nizza di Gianluca Farioli . Il quale ha ribattuto colpo su colpo alle iniziative del blasonato Paris Saint Germain . Mantenendosi corto e compatto in fase di non possesso, pressando alto quando era possibile, ripartendo con armonia ed alto indice di pericolosità. Interpretando al meglio ogni fase della partita. Azzannando interspazi e profondità concessi dall’audacia, a tratti incoscienza, del calcio di Luis Enrique . Abbassandosi e rintuzzando, con abnegazione ed umiltà, i colpi inferti dal forcing parigino, quando tecnica e rapidità dei liguri imperversavano sulle corsie. Vantaggio del Nizza siglato da Moffi e pronta risposta di Mbappé . 1-1 il risultato dei primi 45 minuti.

Nella ripresa è ancora il club ospite a prendersi definitivamente la scena! Al 50' ripartenza perfetta per la squadra di Farioli. Fa tutto Moffi che salta Danilo Pereira, si porta sul fondo e mette nel mezzo per Laborde che calcia in porta e segna il 2-1. Match strepitoso di Moffi che batte ancora Donnarumma al 69'. Sinistro preciso da fuori area e gol del 3-1 per il Nizza. Doppietta e assist per il nigeriano. Riapre la partita Mbappé nel finale, che sfrutta al meglio il cross morbido di Kolo Muani colpendo in semirovesciata. Pallone schiacciato a terra che supera Bulka. 2-3 il risultato finale, che impresa del mister italiano, sul rettangolo verde parigino.