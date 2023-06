Nizza, accordo con Francesco Farioli: l’ex collaboratore di De Zerbi vola in Ligue 1

Il Nizza ha deciso di puntare per la panchina su Francesco Farioli: l'ex collaboratore di Roberto De Zerbi farà il suo debutto in Ligue 1

La notizia era nell'aria, adesso manca solo l'ufficialità: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Francesco Farioli ha raggiunto l'accordo definitivo con il Nizza per diventare il nuovo allenatore della società rossonera. L'ex collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi nelle avventure di Benevento e Sassuolo è reduce da ben due esperienze come capo di una guida tecnica nel campionato turco sulle panchine di Karagümrük e Alanyaspor. Oggi si appresta a volare in Ligue 1 in Francia.