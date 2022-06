Spezia, Thiago Motta ai saluti: in pole per sostituirlo i nomi di Farioli e Gotti

Nonostante la salvezza in Serie A, lo Spezia e Thiago Motta decidono di separarsi: Luca Gotti e Francesco Farioli in pole per sostituirlo

⚽️

Una clamorosa permanenza nel massimo campionato italiano, per lo Spezia di Thiago Motta, dato per spacciato ai nastri di partenza visto il tasso tecnico non elevato della rosa. A sorprendere tutti l'idea di gioco del tecnico ex Psg, capace di dare un identità tangibile al club ligure. Dopo una sola stagione le parti decidono di separarsi:

Tra i nomi papabili per sostituire l'italo-brasiliano l'ex preparatore dei portieri del Sassuolo di De Zerbi ed attuale tecnico dell'Alanyaspor in Turchia, Francesco Farioli. Riconosciuto dai più esperti per le sue conoscenze calcistiche, che lo mettono nella lista degli allenatori più promettenti del calcio italiano. Il secondo nella lista l'ex Udinese Luca Gotti con cui il club sembra già aver avviato i contatti da tempo a quanto riferisce TMW