Liga, all’Atletico Madrid non basta Suarez: 2-2 con il Celta Vigo, Barcellona a -8. La classifica aggiornata

Simeone fermato sul 2-2.

La capolista Atletico Madrid colleziona solo un pareggio nel match interno di Liga contro il Celta Vigo. Una buona prestazione da parte dei colchoneros, al quale tuttavia non è bastata la doppietta di uno scatenato Suarez. Il Pistolero è stato protagonista assoluto della gara, con una prestazione da trascinatore che, però, non ha garantito tre punti che avrebbero permesso alla sponda rossobianca di Madrid di poter effettuare un altro decisivo balzo in classifica. In seguito a questo risultato, dunque, sono otto i punti di distacco tra i madrileni e le due inseguitrici Barcellona e Real Madrid, anche se i rojiblancos hanno una gara in meno rispetto a queste ultime due franchigie.

