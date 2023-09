Champions League, 1a giornata: goleada Barcellona. Ok Porto, Manchester City e PSG

Si archivia parte della prima giornata di Champions League. Goleada per il Barcellona che all'Estadio Olimpico strapazza il mal capitato Anversa con la doppietta di Joao Felix. Il Feyenoord batte in casa, sbagliando un rigore, il Celtic rimasto in nove. Il Manchester City di Guardiola - Campione in carica della competizione - non delude le aspettative vincendo in casa in rimonta contro la Stella Rossa di Belgrado. Vittoria netta anche per PSG e Porto contro rispettivamente Dortmund e Shakhtar.