Milan-Newcastle, Pioli: “Tanti derby persi con l’Inter, mi pesa. Ritrovare Tonali…”

Una batosta durissima da digerire. Uno dei derby più sentiti in Italia si è concluso nell'ultima giornata di Serie A ed ha visto prevalere lo strapotere dell' Inter nei confronti di un Milan quasi impotente, con la formazione di Simone Inzaghi che si è imposta con un netto 5-1. Adesso Stefano Pioli deve voltare pagina e pensare al primo impegno stagionale in Champions League contro il Newcastle, in programma martedì alle 18:45 a "San Siro". Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero in sala stampa alla vigilia, partendo proprio dal ko con i nerazzurri:

"Non è stato semplice, ad essere onesti. È andato male il derby e avevamo tante aspettative, è stata una delusione forte. Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby. Non avete idea di quanto mi pesi. Se potessi andare da ogni tifoso a fargli capire quanto mi pesi lo farei, ma nelle relazioni non contano le parole, ma i fatti e gli atteggiamenti. Ma ora c'è la Champions per fortuna. Sarebbe importante cominciare bene. Ho passato tanti momenti difficili ma ne ho passati anche di belli. Sento con grande peso gli insuccessi del derby, farei tutto quello che ho per cambiare i risultati. So di allenare una squadra forte, so che la squadra avrà la capacità di reagire. Sono in debito con i tifosi. L'anno scorso ci hanno sempre sostenuto anche quando avevamo giocato sempre male. Sono in debito con loro perché sono l'allenatore che ha perso più derby. Ma daremo il massimo perché possa essere una stagione molto positiva".