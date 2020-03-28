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Con William Anselmo e Giulia Fazio.
Fabio Lupo in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex direttore sportivo di Palermo e Venezia parlerà nel corso della trasmissione Radio Mediagol, in diretta streaming su Facebook, Twitch,…
Celebriamo oggi, domenica 1 novembre 2020, i 120 anni di storia rosanero con un appuntamento speciale su Mediagol: un video che ripercorre in 4 minuti la cavalcata del Palermo con la finale di Coppa…
Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.it Rinviata alle 18.30 la partita del Palermo in attesa dei tamponi dopo la positività di alcuni giocatori rosanero. La gara…
Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.it Oggi parleremo della polemica sul costo dei biglietti per lo stadio. A PALERMO 35 E 40 EURO PER 1000 BIGLIETTI, IN VENDITA…
Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.it Clicca qui: https://www.facebook.com/watch/live/?v=728406854415885 <iframe…
Giovanni Bucaro in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Il tecnico del Bisceglie, prossimo avversario del Palermo in campionato, parlerà nel corso della trasmissione Radio Mediagol, in diretta…
Maurizio Ciaramitaro in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Palermitano doc, l'ex centrocampista di Palermo e Trapani, parlerà nel corso della trasmissione Radio Mediagol, in diretta streaming su…
Giacomo Tedesco in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Palermitano doc, l'ex centrocampista classe 1976 è cresciuto nel vivaio del Palermo ed ha vestito la maglia rosanero dal 1993 al 1997,…
Daniele Di Donato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex tecnico del Trapani ed ex centrocampista rosanero, con alle spalle quattro stagioni al Palermo (dal 2000 al 2004) e ben 133 presenze…
Le puntate della trasmissione di Mediagol.it, RadioMediagol, sono disponibili anche su Spotify. Per abbonarsi al podcast basta cliccare su questo link e clicca su "segui":…
Rosario Pergolizzi in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex allenatore del Palermo, reduce dalla promozione in Serie C con i rosanero, parlerà nel corso della trasmissione Radio Mediagol, in…
Cristian La Grotteria in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex attaccante argentino - attuale responsabile del settore giovanile dell'Associazione Sportiva Cittadella -, che a Palermo ha vissuto…
È il giorno di Roberto Boscaglia, SEGUI LA DIRETTA SU MEDIAGOL. Dalle 11.00 Mediagol si collegherà con lo stadio “Renzo Barbera” dove è atteso il nuovo allenatore del Palermo. Boscaglia, originario di…
Calcio che passione! La 36a giornata di Serie A analizzata da Mediagol per gli appassionati di calcio, fantacalcio e scommesse. In studio Eliana Chiavetta con Benny Forestiere (quote), Luca Silvestri…
Palermo: focus su calcio e politica. I consiglieri comunali Anello, Ferrandelli e Forello in diretta su Mediagol
La concessione dello stadio “Renzo Barbera” e la passione per i colori rosanero. Un appuntamento dedicato al calcio e alla politica andrà in onda lunedì 20 luglio alle 15.30 sui social di Mediagol.it,…
VIDEO I Sempre Fusi, l’amore per Palermo: Coronavirus e solidarietà. Il nobile gesto a tinte rosanero…
Beneficenza e solidarietà. “I Sempre Fusi”, ragazzi giovani, palermitani e innamorati della città Palermo, hanno promosso, attraverso i loro canali social, una raccolta di generi alimentari da…