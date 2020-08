LIVE Palermo, il primo giorno di mister Boscaglia. Come seguire la diretta video della conferenza stampa

È il giorno di Roberto Boscaglia,SEGUI LA DIRETTA SU MEDIAGOL.

Dalle 11.00 Mediagol si collegherà con lo stadio “Renzo Barbera” dove è atteso il nuovo allenatore del Palermo. Boscaglia, originario di Gela, da ieri è ufficialmente l’uomo scelto dal club rosanero per vincere la Serie C, alle 12 sarà presentato nella sala stampa dello stadio di Viale del Fante durante una conferenza che Mediagol trasmetterà in diretta integrale.



L’ex Trapani, che di recente ha risolto il contratto che lo legava alla Virtus Entella, sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta.