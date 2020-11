Alle 17.00 su Mediagol “Palermo Reborn” il video celebrativo per i 120 anni del club rosanero

Celebriamo oggi, domenica 1 novembre 2020, i 120 anni di storia rosanero con un appuntamento speciale su Mediagol: un video che ripercorre in 4 minuti la cavalcata del Palermo con la finale di Coppa Italia, la caduta e la rinascita dopo il fallimento. Il video è stato realizzato dal videomaker ed esperto di grafica 3D e animazione Guglielmo Gagliano Candela, di ritorno da Londra dopo sei anni di lavoro con grandi aziende cinematografiche come Marvel e Disney.

Oltre all’autore del video “Palermo Reborn” sarà presente il consigliere di amministrazione e azionista del Palermo Tony Di Piazza in collegamento da New York. A condurre la trasmissione ci sarà il direttore di Mediagol.it, William Anselmo, che ha collaborato alla realizzazione del video. Appuntamento alle 17.10 sui nostri social.

https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1928833647255740