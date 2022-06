Bobo TV, Vieri: “Adani il miglior opinionista in Italia. Cassano le spara grosse…”

Vieri racconta il fenomeno online della Bobo TV, format sulla piattaforma Twitch, e dei compagni di viaggio Ventola, Cassano ed Adani

"È il miglior programma televisivo sul calcio che ci sia mai stato, proprio perché ci sono quattro ex calciatori che hanno giocato ad altissimi livelli che parlano di questo sport come nessuno ha mai fatto, senza restrizioni. Siamo fra i programmi più visti al mondo, eppure andiamo in onda solo tre ore al lunedì e due ore il venerdì. Ci seguono tutti, anche allenatori e dirigenti, ma non mi chiamano, non hanno il coraggio. Ci parlano indirettamente, tramite amici. Cassano le spara grosse, ma lui ha la personalità per farlo, era così anche quando giocava. Parla la lingua dei calciatori. E poi dice quello che molti pensano ma non hanno il coraggio di dire. Io il più equilibrato? Ascolto molto, ma poi intervengo anche. Se devo dire che la Juventus gioca male lo dico. Chi ci segue impazzisce per noi. Gente di 70 anni che si fa accendere il computer dalla moglie o dai figli, ragazzi di 15 anni che ci definiscono “cammelli”, come ci chiamiamo fra di noi. I miei compagni? Cassano è il fuoco, Lele Adani è lo studioso (sa tutto dei giocatori ed è il commentatore più preparato che esista), Ventola è il buono del gruppo: lui è ancora calciatore dentro, ha un figlio di 20 anni e sembra anche lui un ventenne".