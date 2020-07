VIDEO Serie A, il pre partita di Mediagol della 36a giornata (formazioni, quote, curiosità)

Calcio che passione! La 36a giornata di Serie A analizzata da Mediagol per gli appassionati di calcio, fantacalcio e scommesse. In studio Eliana Chiavetta con Benny Forestiere (quote), Luca Silvestri (probabili formazioni) e Giulia Fazio (curiosità). Servizio sul calciomercato di Peppe Gaudesi, coordinamento, regia e assistenza tecnica: William Anselmo, Dario Aiello, Alessio Giovenco e Guglielmo Gagliano Candela. Produzione Mediaeditors in diretta dai nuovi studi multimediali di Palermo. In onda ogni martedì e venerdì alle 18.30 sui social di Mediagol.it. Per info commerciale@mediagol.it.

