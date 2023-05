VIDEO Wanda Nara, il figlio lascia la fidanzata: “Come hai fatto con papà…”

Grande imbarazzo per Wanda Nara durante una diretta Instagram con il figlio maggiore Valentino, avuto dalla relazione con Maxi Lopez.

Il ragazzo, 14 anni, ha raccontato alla madre di aver lasciato la fidanzata quando da Parigi si sono trasferiti ad Istanbul per seguire Mauro Icardi. A quel punto, Wanda Nara ha chiesto al figlio come avesse comunicato la rottura alla ragazza. "Come hai detto a mio padre che lo stavi lasciando? È la stessa cosa", la risposta di Valentino. Ed è calato il gelo...