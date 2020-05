VIDEO Tottenham, Son in versione militare per l’addestramento obbligatorio: le immagini e quel premio…

Nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, Son ha completato l’addestramento militare obbligatorio nel suo Paese.

L’esterno offensivo del Tottenham, lo scorso 20 aprile, si è unito al corpo dei Marines sull’isola meridionale di Jeju. E ieri è stato immortalato per la prima volta con fucile ed elmetto (numero 136). Son, inoltre, è stato premiato come uno dei cinque migliori tirocinanti del gruppo di 157. Il classe 1992 era stato esentato dai due anni di leva obbligatoria in Corea del Sud grazie alla vittoria nei Giochi Asiatici del 2018. Il calciatore dovrebbe tornare a Londra alla fine di questo mese, osservando i quattordici giorni di quarantena.