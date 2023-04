VIDEO Sporting Lisbona-Juventus, dubbi Allegri: Szczesny ok, c’è il tridente?

La Juventus di Allegri cerca il passaggio alle semifinali di Europa League contro lo Sporting Lisbona dopo il successo all'Allianz Stadium firmato da un gol di Federico Gatti

Quarti di finale di Europa League e gara di ritorno contro lo Sporting Lisbona in Portogallo per la Juventus di Massimiliano Allegri. All'andata decise un gol di Gatti che regalò la vittoria di misura a Rabiot e compagni all'Allianz Stadium. Tentazione tridente per il tecnico, le ultime sulla formazione titolare dei bianconeri nel match in programma allo stadio Alvalade.