VIDEO Palermo, Di Mariano corre verso il rientro: siparietto al “Barbera”

L'attaccante del Palermo era stato operato nei mesi scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro.

Il numero 10 rosanero dovrebbe tornare a disposizione per il ritiro pre-campionato, in programma dal 9 luglio al 4 agosto tra Ronzone e Pinzolo, in provincia di Trento. Guarda il video pubblicato su Instagram dall'attaccante ed il simpatico siparietto con il dottor Giuseppe Puleo.