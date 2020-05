VIDEO Juventus, Chiellini e l’infortunio al ginocchio: “Tutto sulle mie condizioni. Ho sentito come se si rompesse un legnetto…”

Giorgio Chiellini racconta l’infortunio al ginocchio.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, il difensore e capitano della Juventus è tornato a parlare della ripresa degli allenamenti individuali. “Abbiamo ripreso da dieci giorni, sono stato un mese a Livorno con la famiglia, loro sono rimasti lì, sono più tranquilli. Torino dopo Milano è la città con più contagi. Questi due mesi mi hanno aiutato a recuperare, sono al 90%, a febbraio ero zoppicante e avevo voglia di rientrare, adesso sono come gli altri. Ho sentito come se si rompesse un legnetto, ho avvertito dolore più forte in alcune lesioni, ma è come se si fosse spezzato qualcosa nel ginocchio…”, sono state le sue parole. Il video…