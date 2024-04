Battendo 4-1 il Cadice, il Girona si è assicurato aritmeticamente la partecipazione alle coppe europee per la prima volta nella sua storia.

La squadra rivelazione della Liga ha consolidato il terzo posto in classifica e, alla luce di questi tre punti, non potrà finire il campionato oltre il settimo posto. Per i catalani si avvicina sempre di più il sogno Champions...