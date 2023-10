VIDEO Cagliari-Roma, ansia Dybala: l’infortunio di Paulo e la reazione Mourinho…

La preoccupazione di Mourinho per l'infortunio al ginocchio occorso a Paulo Dybala durante Cagliari-Roma. Lo Special One si mette le mani nei capelli dopo la smorfia di dolore dell'ex Palermo e Juventus. Paura iniziale, ma la diagnosi odierna ha fatto tirare un sospiro di sollievo al club giallorosso: lieve stiramento al legamento collaterale, possibile rivederlo in campo già il 29 ottobre prossimo in Inter-Rioma

