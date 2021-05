Verona-Bologna, Paro: “Stagione molto positiva. Proveremo a migliorarci”

Il Verona pareggia 2-2 nel posticipo contro il Bologna.

Serie A, Verona-Bologna 2-2: gol e spettacolo al Bentegodi. La classifica aggiornata

Un match povero di significato, con due squadre che hanno già da tempo conquistato la salvezza e stanno soltanto provando a scalare qualche posizione in classifica. La sfida è stata comunque divertente, ricca di gol e di emozioni. I padroni di casa sono andati vicini al successo, ma negli ultimi minuti sono stati raggiunti definitivamente dal Bologna grazie a una rete dell’intramontabile Rodrigo Palacio. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa Matteo Paro, vice di Ivan Juric, che scontava la squalifica.

VIDEO Serie A, tutto negli ultimi 90′: chi andrà in Champions League? I possibili scenari

Il tecnico in seconda degli scaligeri si reputa soddisfatto, anche se ha un po’ d’amaro in bocca per i mancati tre punti: “Abbiamo preso gol su due episodi un po’ sfortunati, su due deviazioni. La squadra ha messo sotto il Bologna, creando tante situazioni da gol. Poi il Bologna ha qualità importanti in attacco, ma la partita l’abbiamo fatta. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, non ci siamo riusciti, ma resta comunque un percorso di crescita importante, e i ragazzi devono esserne contenti. Siamo nella metà sinistra della classifica, essere decimi equivale quasi a uno Scudetto”.

VIDEO Serie A, chi andrà in B? Toro salvo con un punto, il Benevento ha una sola possibilità. Tutti gli scenari

Il Verona nella prima parte di stagione andava fortissimo, poi una brusca frenata hanno interrotto i sogni europei, Paro ha le idee chiare sul futuro: “Si può sempre crescere. Vedremo, il mister si confronterà col presidente: siamo molto uniti, con tranquillità si vedrà di programmare la prossima stagione”.