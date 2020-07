Brescia-Verona, Juric: “I miei ragazzi sono spompati. Pesanti le assenze di Amrabat e Pessina”

Brutta sconfitta per il Verona.

In occasione della trentesima giornata di Serie A il Brescia ha ospitato il Verona sul campo del Rigamonti, gara delicatissima per la lotta salvezza: le Rondinelle hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Papetti e Donnarumma, sorpassando la SPAL e portandosi al penultimo posto in classifica.

Al termine del match il tecnico del Verona, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa manifestando tutta la sua delusione per il risultato finale:

“Abbiamo fatto una buona partita, con tante pante gol ed un buon possesso palla. Abbiamo concesso poco, ma sono state cose gravi: complimenti al Brescia. Non voglio criticare i ragazzi perché sono davvero stanchi. Ci mancano diversi giocatori che avrebbero potuto far rifiatare i ragazzi. Non eravamo al massimo e si è visto. Cosa è mancato? Nel primo tempo abbiamo dominato, è mancato solo il gol. Nella ripresa è evidente che sono mancate le energie. Quando mancano le energie, vengono fuori i nostri difetti. Non avevo altri giocatori in panchina. È difficile spiegare questo periodo. I ragazzi sono stanchi, sono spompati. Sto massacrando certi giocatori, facendoli giocare per tutte le partite. Dobbiamo essere consapevoli della situazione in cui ci troviamo. Non sono contento, ma non posso criticare i miei ragazzi. Quanto è mancato Amrabat? Non solo lui, anche Pessina. Sono giocatori chiave per noi. Poi come ho detto i ragazzi stanno giocando ogni tre giorni e non è facile“.