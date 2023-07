Venezia, ufficiale: l’ex Monza Gytkjaer è il nuovo bomber di Vanoli. I dettagli

Christian Gytkjaer è un nuovo giocatore del Venezia . Il bomber reduce dall'esperienza al Monza ha le caratteristiche da rapace d’area. È il classico attaccante che sa già dove finirà la palla. Da dentro l’area sa segnare in qualsiasi maniera, di testa, di destro o di sinistro. Sente la porta da ogni posizione e ha anche un’ottima capacità di farsi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. Mentalmente è il giocatore perfetto per lo stile di gioco dell'ex allenatore dello Spartak Mosca . Il classe 1990 ha firmato un contratto biennale . Di seguito, il comunicato diramato dalla società lagunare:

"Cresciuto nelle giovanili del Lyngby, con cui ha esordito in Prima Squadra, - si legge nel comunicato del Venezia - Gytkjaer, 33 anni, nel 2010 passa al Nordsjælland con cui vince subito la Coppa di Danimarca per passare successivamente in prestito all'AB e al Sandnes Ulf, in Norvegia.