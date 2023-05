Venezia-Perugia, Vanoli: “Reggina? C’è da cambiare sistema, non è possibile che…”

Le dichiarazioni di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, alla vigilia della sfida dei lagunari contro il Perugia

⚽️

Dalla lotta per la salvezza un possibile approdo ai playoff. La stagione del Venezia, a due giornate dal termine della Serie B, potrebbe clamorosamente svoltarsi. Con tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, la compagine lagunare si è assicurata la permanenza in cadetteria, avvicinandosi anche all'ottavo posto, distante ora solamente un punto. Nel prossimo impegno, il Venezia sfiderà il Perugia al "Penzo". Alla vigilia del match, in programma domani 13 maggio alle 14, il tecnico Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Penso che sia una fortuna arrivare oggi a preparare una partita molto difficile, perché il Perugia arriverà qua giocandosi il tutto per tutto e noi ci giochiamo il tutto per tutto per arrivare ai playoff. Da quando sono qua ho detto ai ragazzi di guardare sempre a noi, ora dobbiamo farlo cercando tre punti pesanti per arrivare ai playoff, è il nostro sogno ora e dobbiamo andarcelo a prendere. Per quello penso che sarà una partita difficile, perché sotto l’aspetto psicologico si sfidano due squadre che hanno una psicologia diversa e su questo dobbiamo essere bravi a trarre noi vantaggio nella tranquillità mentale, mantenendo la fame per arrivare a un risultato prestigioso".

L'ex Spartak Mosca si è soffermato anche sulla situazione Reggina in vista dei playoff. Al club granata, dopo l'ultima sentenza, sono stati restituiti due punti, con la penalizzazione che si riduce quindi a -5:

"Sulla Reggina, quello che da cambiare è il sistema, sul campo si sono meritati certi punti, non è possibile poi vedere un metti tolgo continuo, i giocatori si meritano tutti i punti conquistati sul campo. Non capisco perché negli altri campionati non succeda, in Inghilterra ci sono stato e non succede. Alla partenza dev’essere già tutto regolare, invece qua è un continuo dai e togli, anche a livello psicologico per chi gioca e per chi ci deve giocare contro le cose cambiano, perché con i due punti ridati ieri c’è un’altra squadra in corsa. Il sistema è da cambiare per il bene del calcio, penso comunque che la Reggina abbia tutti i punti fatti sul campo, non sono questi, perché i giocatori quei punti se li sono guadagnati sul campo"