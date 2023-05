Serie B, è caos: sconto Reggina, riecco i playoff. Ma gli spareggi restano a rischio

Restituiti 2 punti alla Reggina dalla Corte Federale d'Appello, ma il club amaranto non si ferma: la situazione.

"Sconto Reggina". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul campionato di Serie B. Ieri, giovedì 11 maggio, la Corte Federale d'Appello ha accolto parzialmente il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo legale Paolo Castaldi contro la nuova penalizzazione di quattro punti, restituendone di fatto due. Pertanto, i punti di penalizzazione a carico della società calabrese - accusata di mancato pagamento squadra e pagamenti Irpef - sono passati da sette a cinque.

La Reggina riconquista così il piazzamento playoff, scavalcando Pisa, Venezia e Ascoli. Piazzandosi all'ottavo posto con 47 punti, a -1 dal Palermo settimo. "Partita finita? Macchè", scrive la Rosea. "La battaglia della Reggina potrebbe non fermarsi qui. Il prossimo step per far valere le proprie ragioni sarà il Collegio di Garanzia del Coni. E’ logico però che la Lega B non potrà aspettare e quindi potrebbe decidere (di concerto con la Figc) di far svolgere ugualmente i playoff. Se però la Reggina dovesse presentare allo stesso Coni istanza cautelare di sospensione degli spareggi, la questione diventerebbe diversa".

Due gli scenari: se il Coni dovesse respingere tale richiesta, "sarebbe un segnale negativo per le ragioni della Reggina; se dovesse accoglierla, si dovrebbe rifare il processo. Ma quando? Di certo non si giocheranno i playoff, con evidenti conseguenze per il sistema", si legge.

Intanto, il club amaranto ha presentato a fine aprile il piano di ristrutturazione del debito, seguendo la legge del 2019 sulla crisi d’impresa. Il Tribunale di Reggio Calabria deve aspettare trenta giorni per attendere le opposizioni dei creditori, poi deciderà se approvarlo o meno. In caso di approvazione, il piano dovrà essere presentato entro il 20 giugno (con le relative fideiussioni) alla Figc per l’iscrizione. "A quel punto la Reggina si troverà con una situazione di bilancio ottimale; da chiarire se ci sarà o meno il blocco di due sessioni di mercato, come da nuovo regolamento federale (retroattivo o no?), ma di sicuro Felice Saladini potrà costruire una squadra per la A", conclude il noto quotidiano.